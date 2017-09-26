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Konya'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Konya'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

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Konyada ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, farklı özel şirketlerin yöneticileri oldukları öğrenilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü

Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Konya, FETÖ/PDY, bylock, gözaltı
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