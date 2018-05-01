Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
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Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu
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