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Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

01 Mayıs 2018 Salı 15:08





