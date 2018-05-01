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Buradasınız : » » Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

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Konyada bankalara para taşıyan araç soyuldu

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Etiketler: Konya, araç, para, soygun
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