  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Konya'da aranan 80 Suriyeli yakalandı

Konya'nın bazı ilçelerinde 10 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

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Konyada aranan 80 Suriyeli yakalandı

Konya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen, aranan ve kimlikleri bulunmayan 80 Suriyeli, çok sayıda suç aletiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suça karıştıkları belirlenen, aranan ve kimlikleri bulunmayan Suriye uyruklu şüphelilere yönelik merkez Meram ve Karatay ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelilere kimlik kontrolü yaptı.

Operasyonda 80 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı, bıçak, pala ve döner bıçağı gibi çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Şüphelilerin Yabancılar Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: Konya, Suriyeli, operasyon
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