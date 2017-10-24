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Konya'da alüminyum fabrikasında yangın

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırıldı.

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Konyada alüminyum fabrikasında yangın

Konya'da bir alüminyum fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen iki işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve kauçuk malzemelerin bulunduğu alana sıçrayan alevleri söndürmek isteyen işçilerden Süleyman Karataş ve Emrah Biçer dumandan etkilendi.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Karataş ve Biçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları, itfaiye erlerinden birinin kaskında bulunan kamera tarafından da görüntülendi.

Tesiste büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, alüminyum fabrikasında yangın, yangın
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