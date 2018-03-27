  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Konya'da AK Parti ilçe binasında yangın

Konya'da AK Parti ilçe binasında yangın

AK Parti Meram İlçe Başkanlığı binasında, Danışma Meclisi toplantısı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Konyada AK Parti ilçe binasında yangın

Konya Merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Midilli Sokak'taki AK Parti Meram İlçe Teşkilatı binasının 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aralarında Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'ın da bulunduğu partililerin katılımıyla gerçekleştirilen Danışma Meclisi toplantısı salonuna yayılan duman fark edildi.

Toplantıdakiler binayı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayı haber alarak parti binasına gelen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü, binada hasar oluştuğunu söyledi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da İlçe Danışma Meclisi toplantısı devam ederken dumanı fark edince partililerle birlikte binayı tahliye ettiklerini anlattı.

Toru, itfaiyenin hızla yangına müdahale ettiğini ve kimseye zarar gelmediğini ifade etti. 

Kaynak: AA

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