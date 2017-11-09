Konya'da 28 muvazzaf asker tutuklandı

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 32 zanlı, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Mahkeme 1 zanlıyı da adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 26 Ekim'de Konya merkezli 31 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 58'si gözaltına alınmıştı.

AA