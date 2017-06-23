Konya'da 20 asker tutuklandı

Konya merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 askerden 20'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen 70 askerden 5'i daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 45'i ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin "Anayasa'yı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan", "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturmaya, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen ve bildiklerini anlatan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yön verilmiş, TSK'da görevli rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan örgütün "mahrem asker abileri"nin ifadeleri doğrultusunda bazı askeri personel deşifre edilmişti.

7 Haziran'da, Konya merkezli 32 ilde örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen biri binbaşı, ikisi yüzbaşı, 49'u üsteğmen, 12'si teğmen, 6'sı astsubay olmak üzere 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 60'ı yakalanmıştı.