Konya'da 13 kişi FETÖ'den tutuklandı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü poliste ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aralarında daha önce açığa alınan öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de bulunduğu 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya’da salı günü düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 35 şüpheliden 19'u yakalanmıştı.