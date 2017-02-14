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Konya ve Erzincan'da PKK operasyonları

Konya ve Erzincan'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

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Konya ve Erzincanda PKK operasyonları

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında kent merkezinde daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 8'i yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Erzincan'da 7 gözaltı

Öte yandan, Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda da 7 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: terör operasyonu, PKK, Konya
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