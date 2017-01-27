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Konya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde kuvvetli rüzgar ve don olayı bekleniyor.

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Konya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Kar yağışıyla kuvvetli rüzgarın beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği ve yerdeki kar örtüsü ile zaman zaman tipiye neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının 3-6 derece daha azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar ve ilgililer kuvvetli rüzgar ile don olayının yol açabileceği olumsuz şartlara karşı uyarıldı.

Etiketler: Konya, kuvvetli rüzgar uyarısı, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Karaman, Aksaray
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