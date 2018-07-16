  • 16 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.844
    EURO 5.677
  • BIST 89649.45
    ALTIN 193.209
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Konya Seydişehir'de buğday tarlası yandı

Konya Seydişehir'de buğday tarlası yandı

Konya Seydişehir’de buğday ekili 2 dönüm arazi yandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Konya Seydişehirde buğday tarlası yandı

Konya'da Seydişehir’e bağlı Akçalar Mahallesi Akyazı mevkisinde, buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına tarla sahipleri de traktörleriyle destek verdi.

Yangın sonucunda Abdullah Yağcı’ya ait buğday ekili 2 dönüm alan zarar gördü.

Mahalle muhtarı Nazım Yaylacı, yanan arazinin yol güzergahı üzerinde olduğunu belirterek, yangının neden çıktığının araştırıldığını söyledi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: tarla yangını, seydişehir, Konya, buğday
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER