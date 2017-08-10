  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Konya merkezli uyuşturucu operasyonu

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 125 kilogram esrar ele geçirildi, 5'i kadın, 25 şüpheli yakalandı.

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Konya merkezli uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen bir grubu takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği Ares'in de katılımıyla adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 125 kilogram esrar ile bir miktar Hint keneviri bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan 5'i kadın 25 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin uyuşturucuyu, araçlardaki gizli bölmeler ile ev eşyaları arasına gizledikleri öğrenildi.

Etiketler: Konya merkezli uyuşturucu operasyonu
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