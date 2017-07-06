  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde görevli akademisyen ile idarecilere yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde akademisyen ve idareci olarak görev yapan 20 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen, Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde görev yapan 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 10 ilde düzenledikleri operasyonda şüphelilerden 20'sini gözaltına aldı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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