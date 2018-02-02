Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda yakalama kararı çıkarılan 120 "mahrem imam"ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 46'ya yükseldi.
74 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Adreslerinde bulunamayan 74 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, zanlılardan 34'ü yakalanmıştı.
Kaynak: AA