Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 62'ye çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 5 kişiyi daha yakalamasıyla, gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 22 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 84 kişi hakkında 9 Mart'ta yakalama kararı çıkarmış, operasyonla zanlılardan 57'si gözaltına alınmıştı.

Zanlıların örgüt yapılanması içerisinde il, ilçe, eyalet, büyük ve küçük bölge imamlıkları, örgüt muhasebeciliği ile bölge talebe ve şehir dışı talebe mesullüğü gibi pozisyonlarda görev yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: AA