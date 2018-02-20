Konya merkezli FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 33 ilde düzenenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 57 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında, eski Konya CHP Gençlik Kolları Başkanının da arananlar arasında olduğu öğrenildi.

Zanlıların örgüt yapılanması içerisinde, il ve ilçe imamlığı, eyalet imamlığı, büyük ve küçük bölge imamlıkları, örgüt muhasebeciliği, bölge talebe mesullüğü ve şehir dışı talebe mesullüğü yaptıkları belirtildi.

Kaynak: AA