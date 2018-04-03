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Konya merkezli ByLock operasyonu: 30 gözaltı

5 ilde yapılan Konya merkezli FETÖ operasyonunda, ByLock kullandığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya merkezli ByLock operasyonu: 30 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, avukat ve doktorların bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 29 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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