  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 125 şüpheliden, 30'u yakalandı.

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Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Konya merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 125 şüpheliden 30'u yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK içerisindeki askeri personele yönelik "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen 125 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 95 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.

Etiketler: Konya, FETÖ/PDY
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