Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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