  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Konya merkezli 23 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

Konya merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Konya merkezli 23 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden birini daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çoğunun etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediği öğrenildi.

Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 85 kişiden 30'u gözaltına alınmış, şüphelilerden 16'sının, aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenilmişti. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, Konya
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