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Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 85 kişiden 30'u yakalandı.

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Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 85 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik etaplar halinde operasyon gerçekleştirdi.

Bugüne kadar yapılan 6 etap operasyonda, haklarında işlem yapılan 285 şüpheliden 197'si tutuklandı.

Alınan ifadeler doğrultusunda örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan da çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, "örgütte yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler belirlendi.

Bunun üzerine operasyonun 7. etapı için Konya merkezli 23 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 85 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında sözde, "il-ilçe imamı", "büyük-küçük bölge imamı", "ünite imamı", "bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü", "arama tarama mesulü", "bölge muhasebecisi", "eyalet mesulü", "eyalet muhacir mesulü", "mütevelli grubu sohbet hocası", "ser rehber" gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının, aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenildi. AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu
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