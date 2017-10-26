Konya Karapınar'da bir yılda 9 obruk oluştu

Yeraltında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle, tarım arazileri ve yerleşim merkezlerine yakın alanlarda ortaya çıkan obruklar, bölgede yaşayanları endişelendiriyor.

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık yaptığı açıklamada, Karapınar'ın Türkiye'de en fazla obruk oluşan bölgelerden biri olduğunu söyledi.

"Obruklardan bazıları köylerin içerisinde ortaya çıktı"

Alanın 3 yıl boyunca bu şekilde kalmasının ardından eylül ayında zeminin bir anda çöktüğünü anlatan Arık, "Yöreye baktığımızda bir yılda yörede 9 tane obruk oluşumu var. Dolayısıyla bu obruk oluşumları sıklaşmaya başladı. Şu obruğun üzerinde eviniz olsa, evinizi yutardı herhalde. O yüzden tehlike arz ediyor. Çünkü hemen yakınında da yerleşim alanları var." ifadelerini kullandı.

Bölgede çok sayıda irili ufaklı obruk bulunduğunu dile getiren Arık, "Obruklardan bazıları köylerin içerisinde ortaya çıkmış durumda. Oluşmaya devam ediyor. Ancak bazı tedbirlerle obruk riski azaltılabilir." dedi.

"Tarlalarda, yerleşim alanlarında oluşuyor"

Arık, obruğa neden doğal jeolojik faktörlerin değiştirilmesinin mümkün olmadığını ancak değiştirilebilir faktörler üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle buradaki obrukların nedenlerini tespit edip, önlem almak gerekiyor. Son yıllarda özellikle 2000’li yıllardan sonra bu konuda farkındalık arttı. Şu anda yılda 5-10 obruk oluşmaya devam ediyor. Bu denli artmasının temel nedeni olarak hem kuraklığı hem de artan yeraltı suyu kullanımını görüyoruz. Yeraltı suyu geçmişte daha yüksek kottayken, obruklar yüksek yerlerde, tepelerde görülüyordu. Şu anda tarlalarda, yerleşim alanlarında oluşuyor. O nedenle bölgede yaşayanlar için bir risk olarak görülmeye başlandı. Alınması gereken en önemli tedbir, bu havza içerisinde açılmış yaklaşık 100 bin kaçak kuyunun denetiminin sağlanmasıdır."

"Burası önceden küçük bir çukurdu"

Büyük Karakuyu mevkisinde yaşayan Erol Yardımcı, 23 Eylül'de evinin yakınında oluşan obruğa ilişkin şunları anlattı:

"Burası önceden küçük bir çukurdu. Sonrasında obruk meydana geldi. Biz devamlı buradan gelip geçeriz. Bir gün geldik baktık, büyük bir obruk. Önce küçüktü, sonradan büyüdü. Burada hala obruklar oluşuyor. Yetkililere haber verdik. Ne yapacaklar bilmiyoruz ama şu anda endişeliyiz. Akşam yatıyoruz, sabah bir obrukla uyanıyoruz."

Obruk nasıl oluşur?

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker işte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.