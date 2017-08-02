Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ankara yönüne doğru giden bir TIR, Muallimköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

TIR, İstanbul yönündeki bir minibüs ve 3 otomobile çarptı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kazada ilk belirlemelere göre Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan (35), eşi Fatma (35) ile 7 yaş altında oldukları öğrenilen çocukları Melisa, Müslüm, Yusuf ve Yakup Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişilerin, ziyaret için yurt dışından geldikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Ankara yönünde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.