  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kontrolden çıkan otomobil alt yola düştü

Kontrolden çıkan otomobil alt yola düştü

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kenardaki bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 20 metre aşağıdaki caddeye düştü. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kontrolden çıkan otomobil alt yola düştü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otoyolda kontrolden çıkarak kot farkıyla aşağıda bulunan caddeye düşen otomobildeki üç kişiden ikisi öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Gaziemir istikametine giden Tayhan Çelik (23) idaresindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi'ne düştü.

Kazada, sürücü Çelik ile Ramazan Yıldırım (26) ve Çağan Duran (19) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri araçtaki kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duran da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Çelik'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: izmir, Gaziemir, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER