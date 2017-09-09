Kontrolden çıkan otomobil alt yola düştü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otoyolda kontrolden çıkarak kot farkıyla aşağıda bulunan caddeye düşen otomobildeki üç kişiden ikisi öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Gaziemir istikametine giden Tayhan Çelik (23) idaresindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi'ne düştü.

Kazada, sürücü Çelik ile Ramazan Yıldırım (26) ve Çağan Duran (19) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri araçtaki kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duran da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Çelik'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA