Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Demirkaya yönetimindeki 01 US 214 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Bulvar üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giren otomobil, akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Demirkaya ile beraberindeki Selçuk Işıklı yaralandı. Muzaffer Demirkaya 112 acil servis ekibince ayakta tedavi edilirken, Işıklı ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarınca da kaydedilen kazaya, bulvarda seyir halindeki tüp taşıyan tankerin neden olduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazanın ardından kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.