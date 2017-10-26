  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.83
    EURO 4.474
  • BIST 107334.78
    ALTIN 156.186
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Giresun'da acente temsilcilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Midibüste bulunan 19 kişi  yaralandı.

Kazada yaralananlar Dereli Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şarampol, midibüs, giresun
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER