Kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Midibüste bulunan 19 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar Dereli Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA