Kontrolden çıkan kamyon evin çatısına düştü

İstanbul Eyüpsultan'da Halis Parıldayan'ın kullandığı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, hızla yokuş aşağı gitmeye başladı.
Yol kenarındaki taş duvara çarpan kamyon, bir evin çatısına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evdekiler şans eseri kurtuldu
Sağlık personeli, kamyon şoförü Parıldayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araç içinden Parıldayan'ın cesedini çıkardı.
Evdekiler ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA