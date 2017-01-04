Kontrolden çıkan kamyon duvara çarparak durabildi

Alınan bilgiye göre, Kadir Gönül (32) idaresindeki 10 H 8571 plakalı çekici, Bergama-Çanakkale karayolu Kabakum mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 otomobile, daha sonra da yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Gönül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gönül'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada sürücü belgesi olmadığı belirlenen Gönül hakkında, ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 kez işlem yapıldığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.