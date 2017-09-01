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Buradasınız : » » Kontrolden çıkan araç 2 ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç 2 ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kontrolden çıkan araç 2 ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Ergüler'in (28) kullandığı 06 DM 4468 plakalı otomobil Yenimahalle'ye bağlı Halil Sezai Erkut Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki iki ayrı ağaca çarptı.

Ağaçlardan birini devirerek yan yatan otomobilin motoru çarpışmanın şiddetiyle metrelerce uzağa fırlarken, hurdaya dönen aracın parçaları etrafa savruldu.

Kaza sonrası sürücü Ergüler ile otomobilde bulunan Gökhan Elma (28) ve Nuran Yıldırım araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk yardım ekipleri Elma'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Ergüler ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.

Yıldırım ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi ile güçlükle araçtan çıkarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan Elma'nın cansız bedeni ise yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından otomobilden çıkarılabildi.

Görgü tanıkları otomobilin aşırı süratli olduğunu ve kontrolünü kaybederek refüjdeki ağaçlara çarptığını iddia etti.

Kaza nedeniyle Halil Sezai Erkut Caddesi yaklaşık 3 saat boyunca çift şeritli olarak ulaşıma kapandı.

Etiketler: ankara, trafik Kazası, refüj, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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