Konaklamalardaki doluluk oranı son 2 yılın en iyi seviyesinde

TÜROB Başkanı Bayındır, Türkiye'nin Nisan 2018 otel doluluklarının, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak ortalama yüzde 72,6, İstanbul'un ise yüzde 23,6 artarak ortalama yüzde 79,5 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bu doluluk rakamlarının 2015 yılı ortalarından bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar olduğunu belirten Bayındır, fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğünü ancak henüz eski rakamlara dönülemediğini vurguladı. Bayındır, "Şimdi hedef, fiyatların yükselmesini sağlayacak olan kültür, kongre, iş, cruise vesaire amaçlı segmentlerin de toparlanmasını sağlamak olmalı" dedi.

"Türkiye yüksek doluluklarda 11’inci sırada"

Timur Bayındır, veri ve analiz şirketi STR tarafından hazırlanan Nisan 2018 Destinasyon Performans Raporunu’na göre, Türkiye'nin Nisan 2018 otel doluluklarının yüzde 72,6 olarak kaydedildiğini, bu oranın Nisan 2017’de yüzde 60,6, Nisan 2016’da yüzde 52,2 olduğunu söyledi.

"Nisan 2018’de yüzde 72,6’lık doluluk oranıyla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına ulaştı. Buna karşın Türkiye, yüksek doluluklarda henüz ilk 10’a geri dönemedi, 11’inci sırada yer aldı. Sırasıyla Macaristan, İrlanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, İspanya, Hollanda, İtalya ve Malta, Türkiye’nin önünde yer aldı. Fiyatlarda ise henüz 2 yıl öncesine dönülemedi. Türkiye genelinde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Nisan 2018’de 67,4 euro olarak gerçekleşti. Bu fiyat, Nisan 2017’de 62,7 euro olmuştu. Nisan 2015’te ise ortalama fiyat 105 euro seviyesindeydi."

İstanbul lokomotif oldu

TÜROB Başkanı Bayındır, İstanbul'un Nisan 2017’de yüzde 64,3 olan doluluk oranının Nisan 2018'de yüzde 23,6 artarak yüzde 79,5 olarak ölçüldüğünü belirterek, "Nisan 2016’da yüzde 50,6 olarak gerçekleşmişti. Nisan 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 84,5 euro ile 2017'ye göre yüzde 10,2 artış gösterdi. Nisan 2017’de bu rakam 76,6 euro olurken, Nisan 2016’da 111,9 euro olmuştu. İstanbul’un 2015 yılında ortalama oda fiyatı 134 euro gibi yüksek seviyedeydi. Yani, fiyatlarda artış olsa da 2 yıl öncesine göre hala yüzde 35 fiyat kaybı bulunuyor" dedi.

Antalya'daki doluluk yüzde 65,7

Bayındır, Antalya’da Nisan 2018 otel doluluklarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 artarak yüzde 65,7 olduğunu, bu oranın Nisan 2017’de yüzde 56,3, Nisan 2016’da 53,1 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Antalya’da Nisan 2018’de ortalama günlük satılan oda bedelinin 49,2 euro ile 2017'ye göre yüzde 0,1 bir düşüş gösterdiğini hatırlatan Bayındır, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Nisan 2017’de bu rakam 49,3 euro, Nisan 2016’da 53,7 olmuştu. Antalya’da Ocak-Nisan 2018 döneminde ise doluluklar yüzde 60,2 olarak gerçekleşirken, bu oran 2017’nin aynı döneminde yüzde 53,4, 2016’nın aynı döneminde yüzde 48,2 olmuştu. Ocak-Nisan 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 49,9 euro'ya çıkarken, bu rakam 2017’de 48,3 euro, 2016’da 57,9 euro olarak gerçekleşmişti."

Kaynak: AA