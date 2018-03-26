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Buradasınız : » » Komutanının yemeğine uyku ilacı atılmasına göz yuman aşçıya ceza

Komutanının yemeğine uyku ilacı atılmasına göz yuman aşçıya ceza

Nöbetçi astsubayı uyutmak için yemeğine uyku ilacı atan ere göz yuman aşçı, beraat etti. Yargıtay, kararı bozarak aşçının da "kasten yaralama" suçunu işlediğine hükmetti.

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Komutanının yemeğine uyku ilacı atılmasına göz yuman aşçıya ceza

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayın yemekhaneye geçtiğini görünce, komutanına verilecek cacık kasesine kendi kullandığı uyku ilacını attı. Yemekhanede görevli aşçı er de gördüklerine seyirci kaldı.

Skandalın ortaya çıkması üzerine, nöbetçi astsubayın yemeğine uyku ilacı atan er ve tanık er hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Selendi Asliye Ceza Mahkemesi beraat verdi

Mahkemede ifade veren tanık aşçı asker, olay günü akşam yemeğini hazırladığını, bu sırada nöbetçi astsubayın yemeğini vermek için kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğunu ve arkasını döndüğünde sanık erin cacığın içerisine bir şey attığını gördüğünü söyledi. Mahkeme, sanığı mahkum ederken, tanık erin beraatine hükmetti. Soruşturmayı yürüten savcı ise kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 'kasten yaralama' suçu işlediğine hükmetti

Devreye giren Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise, emsal bir karara imza attı. Mağdur subayın kan örnekleri üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'na yaptırılan incelemede, uyku ilacı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yargıtay kararında, "Tanık aşçının kaseyi cacık tenceresine boşalttığını gördüğü halde bu duruma ses çıkarmayarak üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Karar oy birliğiyle bozulmuştur" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: yargıyat, uyku ilacı, nöbetçi subay, kasten yaralama
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