Komiserliğe geçiş sınavını sızdıranlara operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 Polislikten Komserliğe Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı belirlenenlere soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) komiserlik sınav sorularını sızdırdığı iddia edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ilde gerçekleştirilen Ankara merkezli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılıkça 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının sınav öncesinde FETÖ üyelerine sızdırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 operasyon kararı alınmış ve yaklaşık 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılığın bugün haklarında gözaltı kararı verdiği şüphelilerin, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınarak etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri ve bilirkişi raporu sonucu soruları aldığı tespit edilenler olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA, TRT Haber