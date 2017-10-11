Komiser yardımcısına "kripto" gözaltısı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ndeki (FETÖ) "kripto" yapılanmaya yönelik soruşturmada halen görevde bulunan bir komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı A.İ. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.İ'yi ikametgahında gözaltına aldı.

FETÖ ile bağlantısına ilişkin hakkında gizli tanık ifadesi bulunan A.İ'nin örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle de irtibatı tespit edildi. Örgütün kapatılan bir okulunda çalışan FETÖ şüphelileriyle sık görüştüğü belirlenen A.İ'nin, emniyette kritik görevlerde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

A.İ'nin örgütün İzmir Emniyet Müdürlüğündeki "kripto" diye nitelendirilen mensuplarından olduğu iddia edildi.

Ev ve iş yerinde arama yapılan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.