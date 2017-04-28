Komik savunma: 'ByLock'u otobüste tanıştığım kişi kurdu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen Ali Yağbasan, Fatma İsra Doğanlar ve Murat Tokuş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Zanlılar hakkında 15'er yıl hapis cezası istenen 23 sayfalık iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtilerek, Yağbasan, Doğanlar ve Tokuş'un savunmalarına yer verildi.

Sanıklardan Yağbasan, ByLock programını yaklaşık bir ay kullandıktan sonra sildiğini iddia etti.

Doğanlar da ByLock çıkan telefon hattının babasının adına kayıtlı olduğunu, programı yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Tokuş ise 2015'te otobüste tanıştığı kişi tarafından telefonuna bir program (ByLock) kurulduğunu savundu. Programa şifreyle giriş yapıldığını belirten Tokuş, "Bu şahıstan bana dini içerikli mesajlar geliyordu. Bazen ben de dini mesajlar gönderiyordum. Bu program 3 ay telefonumda kaldı. Programın ByLock olduğunu bilmiyordum." iddiasında bulundu.