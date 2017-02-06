Komik savunma: 1 dolar çocuğumun koleksiyonundaydı

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 60'ı tutuklu 91 kişi hakkında açılan beşinci davanın ilk duruşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, tutuklu sanıklardan Muhammet Sait Gülen savunma yaptı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından açılan beşinci davanın, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Maliye Bakanlığının avukatlarının katıldığı duruşmasında, tutuklu sanıklar savunmalarını yapıyor.

Sanıklardan FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in CMK ile atanan avukatı Ramazan Güler, Gülen'in vekaletle avukatı olduğunu belirterek, çekilme talebinde bulundu. Talebin ardından Gülen'in vekaletli avukatı salonda olduğu için avukat Güler salondan ayrıldı.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, böbrek rahatsızlığının olduğunu belirterek, kimlik tespitinin ardından savunmasını başka bir gün yapmak üzere salondan çıkartıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından söz alan Gülen, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Avukat eşliğinde vermiş olduğum emniyet ve savcılık ifadelerimi kabul etmiyorum." dedi.

Gülen Emniyetteki ifadesinde, soruları Muharrem Var'dan aldığını bildirmişti. Gülen duruşmadaki ifadesine şöyle devam etti:

"Bu kişi 19 Temmuz 2016'da yurt dışına çıktığı için benden başka isim istediler. Aynı dershanede çalıştığım Süleyman Yörük'ün fotoğrafını gösterdiler. Tanıyıp tanımadığımı sordular, ben de tanımadığımı söyledim. Ardından benden FETÖ'ye ait bir evin adresi sorulduğunda verdiğim adreste Süleyman Yörük'ün kaldığını öğrendim. Daha sonra da Süleyman gözaltına alınarak Emniyete getirilmişti. Benden bir isim istediklerinde gösterilen fotoğraflardan Özcan Solmaz'ın ismini vermek zorunda kaldım. Bunu Emniyette Özcan'a da söyledim, ismini vermek zorunda kaldığımı ilettim. Ne Solmaz'dan ne de Var'dan soru almadım."

"Herhangi bir örgütle bağım yok, daha önce soruları temin etmedim ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum." diyen Gülen'in savcılık ifadesini okuyan mahkeme başkanı Hüsamettin Otçu, hangi ifadenin gerçek olduğunu sorması üzerine Gülen, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasının doğru olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

"1 dolar çocuğumun koleksiyonundan alınmış"

Sanıklardan Süleyman Yörük de Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildiğini ve Muhammed Sait Gülen'i görene kadar neden gözaltına alındığını bilmediğini savundu.

Emniyette Gülen'in yanına gelerek yaşananları anlattığını kaydeden Yörük, "Sait yanıma gelerek, bana her şeyi ayrıntılarıyla anlattı, benim ismimi vermek zorunda kaldığını söyledi. Kendisine 'şimdi ne yapmam gerekiyor?' dediğimde Sait, 'Kabul etmek zorundasın, kabul etmekten başka şansın yok' dedi. Sait'in uydurduğu senaryoyu kabul etmek zorunda kaldım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Özcan Solmaz ise terör örgütü FETÖ ya da KPSS ile alakası olmadığını savundu.

Eşinin KPSS'ye kendi ısrarıyla hazırlandığını ileri süren Solmaz, "En büyük hayalim KPSS'ye girerek, öğretmenlik harici başka bir kurumda devlet memurluğu yapmaktı. İsmimi veren Sait Gülen'i tanımam, zaten kendisi de itiraf etti. Suçlamaların hepsi iftiradır. Benimle ilgili herhangi bir delil yokken eşim de dosyaya dahil edildi. Olayla bir ilgim yok, Sait'in ifadeleri iddianameyi çürütüyor. HTS kayıtlarındaki insanları tanımıyorum, tesadüf olmuştur." ifadelerini kullandı.

Eşinin emniyet ifadesinde yer alan, kendisinin Pensilvanya'ya gittiği ve FETÖ elebaşı Gülen ile görüştüğüne dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne süren Solmaz, "Pensilvanya'ya gitmedim, ne bir ziyaret ne de Cuma hutbesine katılmak gibi bir girişimim olmamıştır. Pensilvanya'da bir görüşmem olmamıştır. Gülen'i tanımam, Sait'in de ifadelerini kabul etmiyorum. Evimde bulunan 2 dolarları bankadan aldım, 1 dolarlar da çocuklarımın koleksiyonundaki 1 dolardır. Hakkımdaki suçlamalar eşim ve Sait'in ifadelerinden ibarettir." dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Solmaz, beraatini talep etti.

Solmaz'ın dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.