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Komandolardan zorlu ‘İleri Dağcılık Tatbikatı'

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde eğitim gören komandoların dağcılık tatbikat görüntüleri TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Komandolardan zorlu İleri Dağcılık Tatbikatı

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde eğitim gören 25. Dönem Komando İhtisas Kursu kursiyerleri, 16-20 Nisan tarihleri arasında Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da tatbikat yaptı.

‘İleri Dağcılık Tatbikatı’ olarak gerçekleştirilen eğitimin fotoğrafı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

 

Kaynak: İHA

Etiketler: tatbikat, komando
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