Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Siirt'te iki tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Mehmetçikler için kurban kesilerek duaların okunduğu törende askerlerin eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Siirt Vali Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, ilde terörle mücadelede destanlar yazan 3. Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan kahraman vatan evlatlarını bugün dualarla Afrin'e uğurladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer aldığına işaret eden Atik, ülkenin kimsesizlerin kimi olmayı bildiğini, mazlumların da daima sığınabileceği bir liman olduğunu vurguladı.

Atik, bu kutsal görevde askerlere başarı dileyerek, "Terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren bütün kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

"Gerekirse ben de vatan için canımı veririm"

Eşini uğurlayan Halime Gök, "Sevdiğim Allah'a, vatan da sevdiğime emanet. Bir ölür bin diriliriz. Gerekirse ben de vatan için canımı veririm. Allah yollarını açık etsin." diye konuştu.

Emine Can da eşini vatan için uğurladığını dile getirerek, "Allah onların tırnağını taşa değdirmesin" ifadesini kullandı.

Daha sonra askerler Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ile uçakla görev yerlerine uğurlandı.

Kaynak: AA