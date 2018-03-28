Komandolar dosta güven düşmana korku veriyor

1974'te Kıbrıs'a paraşütle indirme yaparak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa hava indirme harekatı gerçekleştiren 1. Komando Tugayı, hava indirme yeteneğine sahip tek komando birliği olarak biliniyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yanı sıra terörle mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle iki üstün cesaret ve feragat madalyasıyla takdir edilen tugay komutanlığı, yıllardır terörle mücadelede iç güvenlik operasyonlarında görev alıyor.

Terör örgütlerine karşı sınır ötesinde düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da önemli görevler üstlenen komandolar, bu zorlu görevler için zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Her daim yaptıkları komando andında kendilerini "dağların erleri" olarak tanımlayan komandolar, sarp arazide gerçekleştirdikleri eğitimleri sırasında her türlü doğa koşulunda mücadele yeteneği kazanıyor.

"Güçlüyüz, cesuruz, hazırız" sloganıyla dosta güven düşmana korku veren "dağların erleri", gerçek mühimmat kullanarak yapılan eğitimlerde göz dolduruyor.

Eğitim programı kapsamında, sızma parkurunda üzerlerinden atılan uçaksavar mermilerine aldırış etmeden hedefe ilerleyen komandolar, dağcılık parkurunda eğitim kulesinden inip ipler üzerinde yürüyerek, yüksekliğe meydan okuyor.

Teröristlerin hazırladığı el yapımı patlayıcıların nasıl tuzaklandığını uygulamalı öğrenen komandolar, meskun mahal parkurunda da yerleşim yerlerinde düzenlenecek operasyonlara karşı deneyim kazanıyor.

Her türlü arazi koşulunda yemek ve barınma ihtiyacını karşılama kabiliyetine sahip tugayda askerler, araziye kurulan sahra mutfağında hazırlanan çorba, hamuru dahi arazide yoğrularak mobil fırında pişen ekmek ve poğaçalarla eğitim arasında güç depoluyor.

Kaynak: AA