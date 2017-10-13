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Komando birlikleri sınır bölgesine sevk edildi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal kapsamında Hatay'a gelen komando birlikleri, askeri araç, ambulans ve konteynerler, Reyhanlı ilçesinde sınır hattına konuşlandırıldı.

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Komando birlikleri sınır bölgesine sevk edildi

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komando birlikleri, ambulans, askeri araçlar ve konteynerler Hatay'a ulaştı.

İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesine gelen araçlar, konuşlandırılacakları sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, 33 araçlık Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun Suriye sınırını geçtiğini aktardı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak TSK unsurlarının, dünden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Etiketler: Komando birlikleri sınır bölgesine sevk edildi
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