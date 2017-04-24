Komando asteğmen adaylarının nefes kesen eğitimi

Üniversiteyi bitirip vatani görevlerini komando olarak yapmak isteyen asteğmen adaylarının Eğirdir Dağ Komando Okulundaki zorlu eğitimi nefes kesiyor.

3 haftası temel eğitim olmak üzere tam 13 hafta 40 kilogramlık sırt çantaları, silahları ve hücum yelekleriyle günde 14 saat savaş sanatları eğitimi alan asteğmen adayları, 12 aylık görev süreleri boyunca sınır birliklerinde vatanı korumak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Yılın dört ayında belli dönemlerde asteğmen olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat eden üniversite mezunu adayları çok zorlu bir 13 hafta bekliyor.

Gönüllük esasına göre komando eğitimi almak isteyen asteğmen adayları önce sağlık muayenesinden geçirilip `komando olur` raporu alıyor. Adaylar ardından yılda dört dönem, komando eğitimlerine tabi tutuluyor.

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