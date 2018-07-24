Kolu kırık hırsız, dizüstü bilgisayarı sopa kullanarak çaldı

Adana’da şehir içi taşımacılık yapılan bir minibüs durağına gelen Suat Sakarya, ofis bölümündeki demir parmaklıklardan içeriyi inceledi.

Sakarya, pencereyi zorla açarak masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Sabah ofise gelen durak görevlisi, dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Suat Sakarya olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Sakarya'nın, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı.

Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA