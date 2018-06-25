Kolu kırık çocuğun ağladığını görünce otobüsle hastaneye götürdü

4 Haziran'da meydana gelen olayda, Sivas Yiğitler-Kılavuz seferini yapan Sivas Halk Otobüsü şoförü Muhammet Cin, hat üzerindeki duraktan yolcu aldı.

Annesiyle birlikte hastaneye gitmek üzere otobüse binen ve kolu kırık olan kız çocuğunun ağlamasını farkeden Cin, dayanamayarak otobüsün güzargahını değiştirip çocuğu Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü.

Cin, minik çocuğu hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti.

'Yolcuların sorumluluğu bana aittir'

Çocuğun durumundan etkilendiğini söyleyen halk otobüsü şoförü Cin, "Arabaya 2'si çocuk 3 kişi bindi. Küçük çocuk ağlıyordu. Annesi hastaneye gideceğini söyledi. Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Baya bir çığlıklar içinde ağlıyordu. Vicdanım el vermedi. Hepimizin kardeşi ve çocukları var. İnsanlık görevimizi yaptık. Bu otobüsün şoförü bensem, içindeki yolcuların sorumluluğu da bana aittir. Hastalanabilir, başka birşey olabilir. Bu tip durumlarda elimizden geldiği kadar çaba göstermemiz lazım dedi.

Kaynak: İHA,DHA