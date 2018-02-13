"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

Bir süredir İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Agop Kotoğyan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kotoğyan için 16 Şubat'ta doğduğu ve mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlenecek.

Agop Kotoğyan kimdir?

1939 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi'nde dünyaya gelen Agop Kotoğyan, henüz ilkokuldayken çalışmaya başladı. İlkokuldan mezun olduğu yıl bir gümüş atölyesinde çalışan Kotoğyan, pres makinesinin önlüğünü kapması sonucunda elinin tamamını kaybetti. Tek kolunun olmamasından dolayı kamuoyu onu "Kolsuz Agop" olarak tanıdı.

Doktorlar, o kazadan sonra "yaşamayacağını" söylese de günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı veren "Kolsuz Agop", sonunda o savaşı kazandı ve hayata yeniden başladı.

Birçok ülkeden teklif almasına rağmen "İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi.'' diyerek Türkiye'yi terk etmedi.

Kotoğyan, Türkiye'nin önde gelen cilt bakım doktorlarındandı. Son bir yıldır sağlık sorunları nedeniyle hasta kabul etmiyordu.

Kaynak: AA