Koli içerisinde yakalanan eski yüzbaşıya 12 yıl ceza

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında, koli içinde saklandığı sırada yakalanan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yener Çağlayan'a hapis cezası verildi.
Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çağlayan ile yakınları ve avukatı katıldı.
Sanık Çağlayan, savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığa elde edilen deliller ve tanık beyanları doğrultusunda "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.
Meslekten ihraç edilen ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen şubat ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yener Çağlayan, mayıs ayında Alucra ilçesindeki evinde bir boş koli içerisinde saklandığı sırada yakalanmıştı.
Kaynak: AA