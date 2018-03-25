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Kocasının eve kilitlediği iddia edilen kadın kurtarıldı

Adana'da kocasının kendisini eve kilitlediğini söyleyen kadın, polis tarafından kurtarılarak sığınma evine yerleştirildi.

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Kocasının eve kilitlediği iddia edilen kadın kurtarıldı

Adana merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Gözde Ö., polisi arayarak şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Cafer Ö.'nün kendisini eve kilitlediğini, çağırdığı çilingirin de parası olmadığı için kapıyı açmadan ayrıldığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri adrese giderek, zemin kattaki evin pencere demirlerini kırıp kadını dışarıya çıkardı.

Gözde Ö. daha sonra sığınma evine yerleştirildi.

Polis ekipleri, kadının hakkında şikayetçi olduğu kocasını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, kadın, Adana
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