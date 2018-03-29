Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüte eleman temin ettikleri ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, aralarında eski HDP Dilovası İlçe Başkanının da olduğu 11 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıdı.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda daha sonra firari 5 kişi de yakalanmıştı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, bu tüfeklere ait fişekler, kuru sıkı tabanca, 9 milimetre çapında 4 fişek, PKK/KCK'nin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, sarı, kırmızı, yeşil renkte örgülü bezler ve poşular ele geçirilmişti.

Kaynak: AA