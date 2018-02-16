Kocaeli’deki "Huzur 41" uygulamasında aranan 17 kişi yakalandı

Kocaeli’de 14 Şubat Çarşamba günü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı "Huzur 41" uygulaması yapıldı. Uygulama, terörist başı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü olması sebebiyle, terör örgütlerinin provakatif eylemlerini engellemek amacıyla yapıldı.

Uygulamada, Asayiş, Çevik Kuvvet, Deniz Limanı, Güvenlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Siber Suçlar ile Mücadele, TEM Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli 88 ekip ve 589 personel görev aldı.

Sabit yol uygulamasında kontrolü yapılan 1001 araçtan 65’ine 47 bin 857 TL adli para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi.

Kimlik kontrolü yapılan 3 bin 631 kişiden, aralarında çocuğun soy bağını değiştirmek, uyuşturucu madde bulundurmak, kayıp şahıs, yoklama kaçağı gibi suçlamalardan aranan 17'si yakalandı.

Üst aramalarında ise bir kişide bir gram esrar ele geçirildi. Ayrıca kontrol edilen 121 iş yerinden 5’ine ruhsatları olmadığı için idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Kaynak: İHA