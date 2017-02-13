Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi. AA