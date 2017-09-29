Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda 22 Eylül'de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, KHK ile daha önce ihraç edilen 1 polis memuru ile 1 emekli polis, 1 öğrenci ve 1 öğretmenin aralarında bulunduğu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.