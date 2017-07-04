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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 eski polis memuru 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocaelideki FETÖ/PDY davalarında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 2 sanığa, 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Ali Akyol ile avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Akyol, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını öne sürerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser Birol Öz ve avukatı hazır bulundu.

Üzerine kayıtlı hatta "ByLock" tespiti yapıldığı ve bu nedenle FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında dava açıldığı hatırlatılan sanık, söz konusu örgütle hiçbir bağının olmadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak da yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Etiketler: Kocaeli, fetö, dava, karar
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